09:01 | 26.07.2022
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На Тернопільщині людей просять не поширювати у соцмережах інформацію про зниклих військових

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Це мало допоможе у пошуках та може лише зашкодити захиснику.

Інформацію про це розмістив на сторінці у Фейсбуці Другий-відділ Чортківського Ртцк-та-сп.

“Трапляються випадки, коли місцеві жителі переховують Захисників або ж вони самостійно намагаються вийти з оточення у цивільному одязі”, – йдеться у повідомленні.

Прикріплюємо посилання на дорожню карту про те як варто діяти рідним, член родини яких потрапив у полон або зник безвісти

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