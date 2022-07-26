На Тернопільщині людей просять не поширювати у соцмережах інформацію про зниклих військових
Це мало допоможе у пошуках та може лише зашкодити захиснику.
Інформацію про це розмістив на сторінці у Фейсбуці Другий-відділ Чортківського Ртцк-та-сп.
“Трапляються випадки, коли місцеві жителі переховують Захисників або ж вони самостійно намагаються вийти з оточення у цивільному одязі”, – йдеться у повідомленні.
Прикріплюємо посилання на дорожню карту про те як варто діяти рідним, член родини яких потрапив у полон або зник безвісти