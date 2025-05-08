На Тернопільщині офіційно відкрили туристичний сезон-2025: акцент – на агро-, гастро- та етнотуризм

У Тернопільській області офіційно стартував туристичний сезон 2025 року. Відкриття відбулося на території етнопарку «Агроленд» під час заходу «Агро-, Гастро-, Етнотуризм. Тернопільщина – репрезентує».

Основний акцент цьогоріч – на розвиток напрямів, які стали візитівкою регіону: агротуризму, етнотуризму та гастрономічного туризму. Захід об’єднав представників територіальних громад, музеїв, туристичного бізнесу, закладів освіти, що готують фахівців для цієї сфери, а також делегації з шести областей України: Хмельницької, Львівської, Рівненської, Волинської, Івано-Франківської та Закарпатської.

Туристичний сезон 2025 року відкрив перший заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Степан Куйбіда.

— Колись усі дороги вели до Риму, а сьогодні — на Тернопільщину, яка вражає своїм колоритом, — сказав він. — Обмін досвідом і практиками дає можливість формувати бачення майбутнього туристичного розвитку регіону.

Також посадовець нагадав про важливість підтримки Збройних Сил України та збереження пам’яті про ціну, яку платить країна за свою незалежність.

Учасники заходу обговорили ідеї розвитку туризму в умовах війни та післявоєнної відбудови, поділилися практиками створення цікавих туристичних продуктів. Під час панельних дискусій презентували:

🔹 комплексні туристичні пропозиції Чортківської, Заліщицької та Великоберезовицької громад;

🔹 гастропроєкт «Рівненщина на смак»;

🔹 новий маршрут «Тернопільське Опілля» від Бережанського заповідника.

У межах дискусії «Крафт як частина туристичного продукту» йшлося про важливість гастрономічної культури в туризмі. Свої традиції презентували Волинь, Івано-Франківщина й Тернопільщина, а Закарпаття — через «косметичну кухню», створену Іриною Тарасевич.

На гостей чекали кілька спеціальних локацій:

• «Містечко крафту»,

• «Містечко туристичних пропозицій»,

• «Містечко майстрів».

Особливою окрасою стала виставка елементів нематеріальної культурної спадщини — борщівської народної вишивки та лемківської кривулі.

Тернопільщина залишається одним із найперспективніших регіонів для розвитку внутрішнього туризму. На її території:

📌 близько 4000 пам’яток історії та архітектури,

📌 майже 200 тис. гектарів природоохоронних територій у межах двох національних парків,

📌 понад 10 паломницьких місць,

📌 розвинена туристична інфраструктура — близько 130 закладів розміщення, 40 садиб сільського туризму, 4 ТІЦи.