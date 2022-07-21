На Тернопільщині пенсіонер-пасічник помер після нападу бджіл

Трагічний випадок стався 20 липня в с. Мала Плавуча Козівської територіальної громади. Близько 15.00 годин місцевий пасічник «качав» мед на пасіці і в якийсь момент бджоли напали на чоловіка.

Алергічна реакція на укуси була надто сильною, тому рідні викликали медиків. Враховуючи важкий стан 63-річного потерпілого, працівники швидкої медичної допомоги застосували комплекс заходів серцево-легеневої реанімації. На жаль, реанімаційні заходи ефекту не дали і чоловік помер.