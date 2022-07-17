На Тернопільщині попрощалися з трьома бійцями

На Тернопільщині попрощалися з трьома військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні. Про це повідомила пресслужба Тернопільської ОВА.

Володимир Заблоцький, Сергій Погар, Роман Водовіз віддали свої життя в боротьбі за волю і незалежність нашої країни.

За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, Володимир Заблоцький загинув на Донеччині.

У Чернелеві-Руському попрощалися з Сергієм Погарем.

“На прощання прийшли сотні людей. Його односельчани, жителі Соборного, Ступок, Байковець та інших сіл громади”, – повідомила пресслужба Байковецької ОТГ. Ще один загиблий боєць Роман Водовіз родом з Теребовлянської громади. “Вчора домовину з тілом загиблого кулеметника, старшого солдата, жителя села Хмелівка Микулинецької громади Романа Водовоза зустріли в Теребовлі. Він загинув 9 липня внаслідок ракетного обстрілу міста Часів Яр Донецької області”, – повідомляє пресслужба Теребовлянської міської ради. “Вчора домовину з тілом загиблого кулеметника, старшого солдата, жителя села Хмелівка Микулинецької громади Романа Водовоза зустріли в Теребовлі. Він загинув 9 липня внаслідок ракетного обстрілу міста Часів Яр Донецької області”, – повідомляє пресслужба Теребовлянської міської ради. Суспільне