На Тернопільщині працівникам закладів ветеринарної медицини затримують зарплату

На Тернопільщині працівникам закладів ветеринарної медицини затримують заробітну плату. Про це розповів один із них – Павло, чоловік працює у Чортківській районній лікарні ветеринарної медицини.

За його словами, зарплати дали за червень та липень.

“Перший місяць ми чекали, терпіли, думали: ну, так, як завжди. Ми кожного року маємо схожий досвід, тому що вкінці року роблять нові бюджетні програми і завжди у січні зарплати затримують до середини лютого. Ми думали, що цього разу буде так само. Але от вже серпень місяць, а зарплати досі немає”, – розповідає Павло.

Людям не виплачують зарплату через те, що у Держпродспоживслужбі змінився розпорядник бюджетних коштів. Раніше цим займалось Міністерство економіки, тепер – секретаріат Кабінету Міністрів України, – каже начальниця управління бухгалтерського обліку Держпродспоживслужби Ірина Корнят.

“У зв’язку з цим переходом і воєнним станом, а також тим, що у сферу Держпродспоживслужби входять організації, які перебувають на території, де ведуться воєнні дії – цей процес з мотивованих причин затримується. Робота проводиться, вносяться зміни у нормативну базу, щоб пришвидшити перехід. Цей процес практично завершений і ми сподіваємося, що до кінця цього місяця зарплата буде видана стовідсотково”, – розповіла Ірина Корнят. Суспільне