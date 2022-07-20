На Тернопільщині просять заборонити Московський Патріархат

Мешканці Тернопільщини відмовляються відвідувати храми УПЦ МП. У Кременці депутати зареєстрували у міській раді звернення щодо заборони на території громади церков Московського Патріархату.

Про це у соцмережі пише 18 липня депутатка Зоя Карпюк, передає “Еспресо.Захід“.

“Я напишу лише кілька речень. Сьогодні зареєструвала у Кременецькій міській раді звернення щодо заборони на території громади церков Московського Патріархату. Буде непросто, бо ті, хто збирають підписи, самі ж тормозять. В Україні все має бути українське”, – написала депутатка.