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На Тернопільщині рятувальники витягнули корову з рову

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30 липня о 18:47 до оперативно-диспетчерської служби Головного управління надійшло повідомлення про те, що у м. Борщів Чортківського району корова провалилась у рів, глибиною 3 метри.

Налякана тварина не могла самостійно з нього вибратись. На місце події направили черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. За допомогою рятувальної мотузки та побутових стяжок рятувальники підняли тварину на поверхню та передали господарям.

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