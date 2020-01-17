На Тернопільщині шукають працівника на керівну посад

Чортківська міська рада оголосила конкурс на заміщення вакантної посади:

– начальника відділу з благоустрою та закупівель управління комунального господарства міської ради.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА НА ПОСАДУ:

– громадянство України;

– володіння державною мовою;

– освіта вища, відповідного професійного спрямування;

– стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3-ох років.

Документи приймаються до 17 лютого 2020 року.

Для отримання більш детальної інформації звертайтесь до сектору з кадрових питань апарату міської ради: вул.Тараса Шевченка, 21, кабінет №4 та за телефоном (03552) 3-91-19.