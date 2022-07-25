09:43 | 25.07.2022
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На Тернопільщині скутерист збив переселенку з Харкова: жінка в лікарні

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 липня в с. Кімната Кременецької територіальної громади. Надвечір, близько 21.30 годин, водій скутера скоїв наїзд на жінку-пішохода.

Внаслідок аварії 69-річна жінка, з травмами середнього ступеня важкості, була госпіталізована в КНП «Кременецька опорна лікарня».

Травмована пенсіонерка є внутрішньо переміщеною особою, адже з початком повномасштабної агресії рф, була вимушена покинути рідний Харків.

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