На Тернопільщині скутерист збив переселенку з Харкова: жінка в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 липня в с. Кімната Кременецької територіальної громади. Надвечір, близько 21.30 годин, водій скутера скоїв наїзд на жінку-пішохода.

Внаслідок аварії 69-річна жінка, з травмами середнього ступеня важкості, була госпіталізована в КНП «Кременецька опорна лікарня».

Травмована пенсіонерка є внутрішньо переміщеною особою, адже з початком повномасштабної агресії рф, була вимушена покинути рідний Харків.