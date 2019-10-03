На Тернопільщині судять жінку за вбивство учасника АТО

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу жінки, яка минулого року у селі Солоне Заліщицького району жінка вбила свого співмешканця – учасника АТО, та відмовила у її задоволені.

Як встановлено місцевим судом, вранці 30 жовтня 2018 року 33-річна жінка у стані алкогольного сп’яніння під час конфлікту на побутовому ґрунті, діючи цілеспрямовано та рішуче, даючи звіт своїм діям та керуючи ними, умисно нанесла чоловіку кухонним ножем удар в ділянку грудної клітки і заподіяла йому смерть.

Потому намагалась вкласти в руку потерпілого, а поліції сказала, що він скоїв самогубство.

Вказані дії обвинуваченої судом кваліфіковано за ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та призначив покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавленням волі.

Не погодившись із рішенням суду, захисник обвинуваченої подав апеляційну скаргу і просив вирок скасувати та призначити новий розгляд кримінального провадження у суді першої інстанції.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення обвинуваченої та її захисника, думку прокурора та потерпілих, який вважають вирок суду законним та обґрунтованим, дослідивши матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до висновку, що суд першої інстанції виніс законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення і підстав для його скасування немає, а тому апеляцій скаргу захисника обвинуваченої слід залишити без задоволення, а вирок суду першої інстанції — без змін, – повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.