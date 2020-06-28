На Тернопільщині третій день шукають чоловіка, який потонув у Дністрі за жахливих обставин
Трагічна подія сталась на ділянці р. Дністер між селами Горошова та Вільхівці Борщівського району. 26 червня житель с. Горошова, рухаючись на металевому моторному човні «Казанка», через власну необережність допустив зіткнення з натяжним тросом паромної переправи. Від удару об перешкоду 58-річний чоловік випав із човна та зник під водою.
За повідомленням Борщівського районного відділу УДСНС України у Тернопільській області рятувальники вже другий день поспіль проводять пошукові роботи. На жаль, пошуки не дали позитивного результату досі.