10:00 | 22.07.2022
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На Тернопільщині в домашньому басейні ладь не втопилось немовля

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Нещасний випадок стався 21 липня в м. Кременець. Близько 17.00 годин однорічна дитина, перебуваючи на домашньому подвір’ї, випадково впала в дитячий басейн.

На щастя, рідні швидко врятували дитину та викликали «швидку». Вже через 15 хвилин дитина, з діагнозом «Стан після утоплення» перебувала в анестезіологічному відділенні КНП «Кременецька опорна лікарня». 

Ще через півтора години хлопчика госпіталізували в Тернопільську обласну дитячу лікарню.

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