На Тернопільщині в ДТП постраждали троє дітей і мотоцикліст

У вівторок, 21 травня, на Тернопільщині сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких травмувалися люди, серед них – троє дітей.

Перша аварія трапилася в селі Максимівка, що на Збаражчині. Водій автомобіля OPEL MOVANO, виїжджаючи з прилеглої території на головну дорогу, не переконався в безпечності маневру та допустив зіткнення з мотоциклом MUSSTANG MT125-8. За кермом мотоцикла перебував житель Тернопільського району, 1961 року народження. Внаслідок аварії чоловік отримав переломи та інші тілесні ушкодження, його госпіталізували до медичного закладу.

Ще одну аварію зареєстрували того ж дня о 18:20 поблизу села Смиківці на трасі Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине. Зіткнулися автомобілі MERCEDES BENZ VIANO та INFINITI G25. У момент зіткнення в салоні буса перебували троє малолітніх дітей. Їх доставили до лікарні для медичного огляду. За попередніми даними, госпіталізації діти не потребували.

Усіх водіїв перевірили на стан сп’яніння — відібрано зразки крові для експертизи. Причини та обставини обох ДТП з’ясовують слідчі поліції.

За даними правоохоронців, порушення правил маневрування залишається однією з головних причин ДТП на дорогах Тернополя та області.