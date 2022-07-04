На Тернопільщині в оренду здають гідроспоруди

Запрошуємо вас взяти участь в аукціоні з передачі в оренду гідротехнічних споруд Ставу Медова 3, що перебувають на балансі ДП “Укрриба”.



Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3nw7tbb



Актив перебуває в задовільному технічному стані. Майно може бути використане за будь-яким цільовим призначенням.



Стартова ціна — 4 920,65 грн;

Прийом пропозицій до — 26 липня 2022 року;

Дата аукціону — 27 липня 2022 року;

Строк оренди — на період воєнного стану та 12 місяців після закінчення або припинення дії воєнного стану;

Локація — Тернопільська обл., с. Малоплавучанська с/р, вулиця відсутня.

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