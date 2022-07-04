На Тернопільщині в оренду здають гідроспоруди
Запрошуємо вас взяти участь в аукціоні з передачі в оренду гідротехнічних споруд Ставу Медова 3, що перебувають на балансі ДП “Укрриба”.
Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3nw7tbb
Актив перебуває в задовільному технічному стані. Майно може бути використане за будь-яким цільовим призначенням.
Стартова ціна — 4 920,65 грн;
Прийом пропозицій до — 26 липня 2022 року;
Дата аукціону — 27 липня 2022 року;
Строк оренди — на період воєнного стану та 12 місяців після закінчення або припинення дії воєнного стану;
Локація — Тернопільська обл., с. Малоплавучанська с/р, вулиця відсутня.