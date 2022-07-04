11:30 | 4.07.2022
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На Тернопільщині в оренду здають гідроспоруди

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Запрошуємо вас взяти участь в аукціоні з передачі в оренду гідротехнічних споруд Ставу Медова 3, що перебувають на балансі ДП “Укрриба”.

👉Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3nw7tbb

🛠Актив перебуває в задовільному технічному стані. Майно може бути використане за будь-яким цільовим призначенням.

💰 Стартова ціна — 4 920,65 грн;
📩 Прийом пропозицій до — 26 липня 2022 року;
📅 Дата аукціону — 27 липня 2022 року;
⏳Строк оренди — на період воєнного стану та 12 місяців після закінчення або припинення дії воєнного стану;
📍 Локація — Тернопільська обл., с. Малоплавучанська с/р, вулиця відсутня.

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