На Тернопільщині вандал порізав плакат із Небесною Сотнею 

До правоохоронців Кременецького районного відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця Почаєва про акт вандалізму на території храму Святого апостола Андрія Первозваного. За словами заявника, невідомий пошкодив постер із зображенням героїв Небесної Сотні.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду з’ясувалося, що плакат був розрізаний навхрест за допомогою гострого предмета. Поліцейські встановили особу причетного – ним виявився 35-річний уродженець Запорізької області, який проживає на території Почаївської Успенської лаври разом із матір’ю.

Правоохоронці зазначають, що цей чоловік вже потрапляв у їхнє поле зору через подібні порушення. Попередньо відомо, що він має психічні розлади. Свого вчинку пояснити не зміг.

За фактом інциденту на правопорушника складено адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство.