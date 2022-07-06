На Тернопільщині врятували переселенця, який намагався повіситись

Нещасний випадок стався 5 липня в сел. Козова. Близько 18.00 годин в Козівську лікарню поступив пацієнт з діагнозом «Спроба суїциду в стані алкогольного сп’яніння, асфіксія внаслідок повішання».

Як з’ясувалось, 43-річний чоловік, житель м. Снігурівка Миколаївської області, після вживання алкогольних напоїв вирішив покінчити із власним життям шляхом повішання у будинку, де тимчасово проживає. На щастя, родичі вчасно виявили чоловіка та змогли врятувати йому життя.