11:09 | 6.07.2022
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На Тернопільщині врятували переселенця, який намагався повіситись

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Нещасний випадок стався 5 липня в сел. Козова. Близько 18.00 годин в Козівську лікарню поступив пацієнт з діагнозом «Спроба суїциду в стані алкогольного сп’яніння, асфіксія внаслідок повішання». 

Як з’ясувалось, 43-річний чоловік, житель м. Снігурівка Миколаївської області, після вживання алкогольних напоїв вирішив покінчити із власним життям шляхом повішання у будинку, де тимчасово проживає. На щастя, родичі вчасно виявили чоловіка та змогли врятувати йому життя.

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