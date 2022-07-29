На Тернопільщині втопився нетверезий чоловік

Трагічний випадок стався 28 липня в м. Монастириська Чортківського району. Близько 20.30 годин, під час купання в місцевому ставку, потонув чоловік.

Протягом лічених хвилин до місця події прибули рятувальники, які й витягли потерпілого з води та передали його працівникам швидкої медичної допомоги. 58-річному місцевому жителю невідкладно було надано першу медичну допомогу та госпіталізовано в реанімаційне відділення Монастириської лікарні. На жаль, проведений комплекс реанімаційних заходів не дав результату і чоловік помер в лікувальному закладі.

За свідченнями очевидців потопельник, під час купання, перебував у нетверзому стані та порушував правила поведінки на воді.