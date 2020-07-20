На Тернопільщині викрито грубе порушення правил рибальства
17 липня 2020 року під час рибоохоронного рейду державними інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля викрито грубе порушення правил рибальства.
Громадянин здійснював вилов водних біоресурсів за допомогою забороненого знаряддя лову – ставної сітки. Завдяки оперативності Тернопільських рибпатрульних шкоди рибному господарству України не завдано.
Складено адміністративний протокол за ч.4 ст.85 КУпАП. Заборонене знаряддя лову вилучено. Матеріали справи готуються до передачі в суд.
Інцидент стався, поблизу села Глинна Козівського району Тернопільської області.
Управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27 – 70 – 34 та (097) 427- 85- 95