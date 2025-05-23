На Тернопільщині викрито нелегальну онлайн-торгівлю автозапчастинами

Головне управління Державної податкової служби у Тернопільській області продовжує активну боротьбу з тіньовою економікою. Особлива увага приділяється сфері інтернет-торгівлі, яка стрімко розвивається, але нерідко порушує вимоги чинного законодавства.

У квітні податківці зафіксували факти незаконного продажу автозапчастин через популярні онлайн-платформи. Продавці регулярно отримували прибуток, однак не були зареєстровані як суб’єкти господарської діяльності, що є порушенням податкового законодавства України.

За результатами фактичних перевірок складено протоколи про адміністративні правопорушення.

У ДПС наголошують: ведення підприємницької діяльності без державної реєстрації – це не лише ухилення від сплати податків, а й реальна загроза економічній безпеці держави. Особливо в умовах воєнного стану, коли кожна гривня бюджету є критично важливою для фінансування оборонного сектору, медицини, соціальних програм та відбудови інфраструктури.

– Тіньова економіка шкодить легальному бізнесу, який чесно сплачує податки, створює робочі місця та забезпечує соціальні гарантії. Крім того, нелегальна торгівля позбавляє споживача правового захисту, а держава – важливих ресурсів, – зазначають у податковій службі.

ДПС закликає громадян та підприємців працювати прозоро й відповідально. Легалізація бізнесу – це не лише виконання обов’язку перед державою, а й внесок у стабільність економіки та майбутнє України.