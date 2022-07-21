На Тернопільщині висока ймовірність того, що діти не підуть на офлайн навчання до школи

На Тернопільщині висока ймовірність того, що діти восени не підуть на офлайн навчання до школи.

В області та обласному центрі органи місцевого самоврядування провели опитування щодо форми навчання в закладах. І лише 9% батьків на Тернопільщині підтримали очне навчання – розповідає начальниця обласного пуравління освіти Ольга Хома.

Більшість батьків розглядають дистанційну форму навчання (40-45%), очне навчання підтримують лише 9% батьків,

– відзначила чиновниця.

Цінцеве рішення щодо того, як розпочнеться навчальний рік, приймуть 25 серпня.