На Тернопільщині за 71 мільйон гривень хочуть відремонтувати аварійний міст

На Тернопільщині планують відремонтувати автомобільний міст через річку Серет, що обвалився ще у лютому минулого року. Ціна питання – близько 71 мільйона гривень.

Його визнали аварійним ще у 2018, однак капітального ремонту та реставрації споруда так і не зазнала. Тоді у лютому 2019 року в с. Лисівці на Тернопільщині автомобільний міст через річку Серет, що розташований на трасі державного значення Н-18 Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, обвалився. На щастя, ніхто не постаждав.

Як повідомляє сайт публічних закупівель Prozorro, тендер на ремонт цього мосту оприлюднила Служба автомобільних доріг у Тернопільській області. Очікувана вартість робіт – 71 млн 167 тис гривень. Проєкт реалізують до кінця 2020 року.

Згідно офіційної інформації, підрядник має виконати низку підготовчих завдань для подальшого спорудження мосту (очищення від рослинності прилеглих територій, розбирання існуючого мосту тощо), облаштувати центральну аркову конструкцію, укріпити входи та виходи, прокласти дорожній одяг (залізобетонне перекриття), тротуар і облаштувати дорожньою розміткою та знаками регулювання руху автотранспорту. Окрім цього, має здійснитися і встановлення огородження та прокладання електропостачання.

Аукціон із визначення переможця торгів відбудеться 24 лютого 2020 року. Тож усі охочі прийняти участь у ньому мають можливість подавати свої заявки до півночі 24 лютого.