На Тернопільщині заради бізнесу планують зруйнувати історичну пам’ятку природи?

У липні цього року відбулося громадське обговорення впливу на довкілля розширення “Кар’єру Городниця”. Відповідне оголошення було розміщене в газеті “Гомін Волі” від 3.07.2020 р.№26(8035).

Це повідомлення схвилювало Ганну Пастир.‎

Я занепокоїлась, що все більше руйнується фауна та флора нашого краю. Пам’ятка природи “Музикова Скала”, Панська Товтра”, “Гостра Могила” відділення природного заповідника “Медобори”. Гостра Могила для мене та турівчан,та для всього регіону, я думаю, я знаю – це не просто гостра могила,це історична пам’ятка у ближчому майбутньому, туристичне місце краєзнавчих екскурсій.

Пам’ятаєте, як робили меліорацію тоді щезли всі потічки, зміліла річка та джерело “Вікнина” нас запевняли все буде добре. І що? Мені робиться страшно, щоб у втручання в природу взагалі не зникла вода у селі. Хоча уже у деяких криниця її немає.

“Гостра Могила” там рідкісне різнотрав’я. До прикладу: ”Сплюшок” який загоює рани його можна тільки там знайти,та ще багато рідкісних трав можна побачити тільки на цьому мальовничому місці.

Шкода, якщо заради бізнесу зруйнується ця історична пам’ятка природи, шкода якщо ми не залишимо її для майбутніх поколінь. Ганна Пастир розпочала збір підписів про заборону розширення кар’єру.