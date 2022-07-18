На Тернопільщині збирають цілющі трави для чаю нашим захисникам

Від початку війни мешканці села Максимівка, що на Збаражчині, готують домашні ласощі для наших захисників. Уже й не злічити, скільки кілограмів печива, пиріжків, м’ясних консервів і вареників вони відправили для військових. Головним натхненником таких потрібних у нинішній складний час справ стала місцева громадська організація «Максимівська ініціатива».

– Війна згуртувала всіх і кожної миті ми підтримуємо наших хлопців, – каже голова «Максимівської ініціативи», місцевий фермер Михайло Хомишак. – Хтось допомагає коштами, інші діляться продуктами. Сільські господині готують для захисників домашні страви. У школі жінки плетуть маскувальні сітки. Хочемо бути корисними для наших бійців, кожен на своєму місці.

До «Максимівської ініціативи» долучився і «Жіночий батальйон» із Збаража. Вони готують для українських солдатів енергетичні батончики. Також до волонтерства приєдналися мешканці Магдаліївки, що на Підволочищині. А нещодавно з ініціативи Михайла Хомишака члени «Максимівської ініціативи» почали заготовляти лікарські рослини для чаїв нашим воїнам.

– Цього року на моїй пасіці рясно зародили суниці. Шкода, щоби вони пропали. Тож я запропонував зібрати, засушити їх, упакувати і згодом передати на фронт, – розповідає пан Михайло. – Потім ми подумали, що можемо заготовляти й інші цілющі трави. Коли зацвіла липа, сільські чоловіки наламали гілля, а учасники дитячої футбольної команди разом із своїми батьками зголосилися обірвати цвіт. Крім того, будемо ще сушити вишні, малину та інші лікарські рослини. До фасування чаїв залучатимемо медиків. Вони нам підкажуть правильні пропорції міксування трав. Дуже хочемо, щоби наші чаї приносили користь українським захисникам, зміцнювали їхнє здоров’я, додавали їм сили і міці у боротьбі з ненависним ворогом.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА