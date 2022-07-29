На Тернопільщині жінка до смерті палицею забила колишнього чоловіка, який вимагав у неї гроші

У ніч з 26 на 27 липня працівники слідчого управління виїжджали в Чортківський район. На лінію “102″ надійшло повідомлення від жінки про те, що невідомі на вулиці побили її чоловіка і він не подає ознак життя.

Швидка, яка приїхала на місце події, констатувала смерть 38-річного уродженця Франківщини. При огляді тіла судово-медичний експерт виявив понад 15 слідів від дерев’яної палки. Знаряддя вбивства лежало поруч, розламане навпіл.

У ході слідства стало відомо, що до смерті чоловіка причетна його колишня дружина. Вона злякалася відповідальності й повідомила на лінію “102″ неправдиву інформацію.

За словами підозрюваної, вони розлучилися місяць тому. У подружжя троє дітей – 10, 15 та 17 років. У ніч нещастя чоловік приїхав до них в гості. Був у стані сильного алкогольного сп’яніння. Він почав вимагати у колишньої дружини гроші. Коли та відмовила, вдарив її кулаком в обличчя.

Жінка схопила двометрову палицю і завдала кілька ударів нею по потилиці кривдника. Останній почав тікати, а коли впав, жінка наздогнала і продовжила бити.

Припинила після того, як чоловік перестав подавати ознаки життя. Сварка та бійка відбувалася на очах у 15-річної доньки. Приховати злочин жінці не вдалося.

Її затримали відповідно до статті 208 КПК і уже оголосили підозру відповідно до ч. 1 ст. 115 ККУ – умисне вбивство. Триває слідство. Долю неповнолітніх дітей вирішуватимуть соціальні служби.