На Тернопільщині зібрали перші 100 тис. тонн зерна

На Тернопільщині жнива у самому розпалі. Цього року зерновими засіяли 442.6 га землі на території області, серед них пшениця, ячмінь, жито та інші. Аграрії уже зібрали перші 100 тис. тонн зерна. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.

– На сьогодні аграрії відзначають високу врожайність озимого ячменю й очікують на ліпші показники збору врожаю, ніж минулого року. Зазначимо, що у 2021 р. збір саме цієї культури став рекордним в області, – зазначив Володимир Труш.

Цьогоріч Тернопільщина стала надійним тилом не тільки в питаннях гуманітарної допомоги й надання притулку, а й узяла на себе активне ведення господарської діяльності. За загальними прогнозами цей рік мав стати складним для українських фермерів, однак враховуючи перші результати збору, врожайність має бути не гіршою, ніж минулого року. Про це свідчать показники збору озимого ячменю, які, у порівнянні з тогорічними, зросли ще на 4%.

Збирання зернових культур провели на площі 22,1 тис. га (5%) й зібрали 166.4 тис. тонн врожаю. Серед них: пшениці обмолочено 220.5 тис. га, намолочено 14.5 тис. тонн; ячменю обмолочено 77.4 тис. га, а намолочено 94.2 тис. тонн.

Збиральництво триває по всій території України не зважаючи на зусилля російських окупантів знищити збіжжя. Аграрії продовжують працювати в посиленому режимі, щоб забезпечити країну сировиною для виготовлення необхідних продуктів. За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, цьогорічного врожаю зернових Україні вистачить, як для внутрішнього споживання, так і для експорту. Також чиновник зауважив, що час уже планувати й осінню посівну, яку слід розпочати у вересні.

В Україні тривають складні жнива, адже ситуація вимагає посилених норм безпеки. З метою запобігання надзвичайних ситуацій, цьогоріч у Тернопільських територіальних громадах створюються добровольчі формування, які здійснюватимуть нагляд за полями, зазначив Володимир Труш. Щоб жнива пройшли без втрат, ДСНС України наголошує про необхідність дотримання протипожежних норм безпеки у місцях збирання, перероблення й зберігання зернових.