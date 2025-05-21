На Тернопільщині зник молодий чоловік

🚨 Увага! Розшук!

Співробітники відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського районного управління поліції розшукують Допіру Юрія Васильовича, 1991 року народження, жителя села Малий Ходачків Тернопільського району.

🔹 Чоловік 10 травня вийшов із дому та досі не повернувся.

‼️Правоохоронці звертаються до громадян: якщо вам відоме місцеперебування розшукуваного або ви володієте будь-якою інформацією, яка може допомогти в його пошуках, повідомте за телефонами: (0355) 02-12-45, (0355) 02-21-38, 068-346-73-46 або на спецлінію 102‼️