На Тернопільщині зникли 110 ставків

Регіональний офісу водних ресурсів у Тернопільській області підбиває піврічні (01.02.2020-01.07.2020) підсумки стану водного господарства. За цей період вдалося обстежити 12 водосховищ, 209 ставків, 237 км річкової мережі на території 24 об’єднаних територіальних громад та 14 сільських рад.

В місцях інтенсивного антропогенного впливу відібрані 23 проби води та проведені лабораторні аналізи. Виявлені проблемні ділянки, які зумовлюють погіршення гідрологічного режиму водотоків. Найбільш поширені – захаращення, замулення, засмічення. Особливо яскраво ці проблеми проявляються у межах населених пунктів.

Загалом спостерігається понижений рівень води у річках, особливо на потічках і струмках, окремі з яких пересохли. 111 ставків області сухі, або заповнені водою на 10%.