На Тернопільщині намагалися заробити на ремонті школи

Через службову недбалість розтрачено майже 200 тис грн, виділених на ремонт школи – судитимуть підприємця, який здійснював технічний нагляд

Прокурори Теребовлянської окружної прокуратури скерували до cуду обвинувальний акт стосовно підприємця, який здійснюючи технічний нагляд при ремонті школи у одній з громад Збаражчини, неналежно виконав свої службові обов’язки, внаслідок чого у документи включено будівельні роботи, що не виконувались на даному об’єкті ( ч. 1 ст. 367 КК України).

Управлінню освіти РДА спричинено шкоду на майже 200 тис грн.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції. Окрім того, триває слідство щодо підрядника, який здійснював ремонтні роботи цієї школи, – повідомляє п ресслужба Тернопільської обласної прокуратури.