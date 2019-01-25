Письменниця, громадська діячка, вчителька Наталка Михно повернулась у політику. Про це жінка пише у мережі Фейсбук. Після зустрічі з Олегом Березюком вона переконалася, що майбутнім Президентом України має бути саме Андрій Садовий.

Для мене ця зустріч теж була знаковою, щоб прийняти важливе рішення – стати довіреною особою кандидата у Президенти України Андрія Садового, – пише жінка.

Наталка Михно свого часу працювала в ОДА та в один момент залишила високу посаду заступника голови ОДА та вийшла з партії «УДАР». “Прийшовши в адміністрацію з громадсько-політичного сектора, я зрозуміла чітко для себе, що ця совкова радянська система залишилась. Нічого не змінилось. Адміністрації потрібно переформатовувати. Вони мають нести не контролюючі функції, а допомагати громадянам жити в цій державі. Також сьогодні я йду з партії «УДАР». Адже усі три політичні сили, які зараз є в Україні – це і «Батьківщина», і «Свобода», і «УДАР» ( я вже не кажу про цинізм Партії регіонів, фальш партії комуністів) є неефективними” – так коментувала своє рішення Наталка Михно у 2015 році.

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