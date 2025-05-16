НСЗУ сплатила Тернопільщині понад 1,1 млрд грн, але дві лікарні втратили фінансування

У січні–березні 2025 року Національна служба здоров’я України (НСЗУ) перерахувала на медичні заклади Тернопільської області понад 1,1 млрд грн за Програмою медичних гарантій. Про це повідомляють у НСЗУ станом на 4 травня.

Сума виплат охоплює екстрену, первинну та спеціалізовану медичну допомогу:

екстрена допомога — 83,1 млн грн;

первинна допомога — 174,0 млн грн;

спеціалізована допомога — 942,3 млн грн.

Зокрема, понад 494,6 млн грн спрямовано на пріоритетні послуги закладам спеціалізованої допомоги Тернопільщини, ще 431,6 млн грн — за послуги, які оплачуються за глобальною ставкою.

Оплати за надані послуги отримали 125 медзакладів області, які уклали договори з НСЗУ. За формою власності це:

89 комунальних закладів (1,1 млрд грн);

14 приватних (без ФОП) – 8,8 млн грн;

21 фізична особа-підприємець – 7,8 млн грн;

1 державний заклад – 554 тис. грн.

Найбільші виплати отримали:

КНП “Тернопільська обласна клінічна лікарня” – 97,7 млн грн;

КНП “Тернопільська комунальна міська лікарня №2” – 87,3 млн грн;

КНП “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” – 83,2 млн грн;

КНП “Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня” – 77,7 млн грн;

КНП “Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги” – 55,4 млн грн.

Водночас дві лікарні Тернопільщини втратили фінансування від НСЗУ — йдеться про КНП “Залозецька районна лікарня” Залозецької селищної ради та КНП “Товстенська селищна лікарня” Товстенської селищної ради. Ці заклади увійшли до списку з 36 медичних установ України, яким Національна служба здоров’я призупинила оплату за пакетами Програми медичних гарантій.

Причиною стало ненадання обґрунтованих пояснень щодо можливого незабезпечення пацієнтів необхідними ліками та медичними виробами, повідомляють у НСЗУ.