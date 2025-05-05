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П’ять коледжів Тернопільщини отримають сучасні майстерні за 30 млн.грн

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Понад 30 мільйонів гривень державної субвенції спрямують на розвиток професійної освіти Тернопільщини

У Тернопільській області триває оновлення матеріально-технічної бази закладів фахової передвищої та професійно-технічної освіти в межах урядового проєкту #100майстерень, який реалізується Міністерством освіти і науки України.

Загалом п’ять навчальних закладів регіону отримають фінансування на модернізацію освітніх майстерень. Загальна сума субвенції з державного бюджету становить 30 888 150 гривень.

Кошти буде спрямовано на оновлення навчально-практичної бази таких закладів:

  • Державний навчальний заклад «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»;
  • Борщівський агротехнічний фаховий коледж;
  • Чортківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Олександра Барвінського;
  • Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»;
  • Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола.

Після модернізації майстерень учні зможуть опановувати затребувані на ринку праці професії, зокрема:

  • монтаж і обслуговування систем відновлювальної енергетики;
  • аграрні спеціальності (тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва);
  • початкова та середня освіта, зокрема мистецького спрямування;
  • соціальна робота та консультування;
  • машинобудування і механічна інженерія (токар, верстатник);
  • автомобільний транспорт (слюсар з ремонту колісних транспортних засобів).

Перші ремонтні роботи планується розпочати найближчим часом. В результаті учні та слухачі зможуть здобувати професійну освіту в умовах, що відповідають сучасним вимогам та потребам економіки.

Проєкт #100майстерень — це інвестиція у майбутнє української молоді, розвиток регіонів та зміцнення економіки через якісну освіту.

 

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