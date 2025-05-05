П’ять коледжів Тернопільщини отримають сучасні майстерні за 30 млн.грн
Понад 30 мільйонів гривень державної субвенції спрямують на розвиток професійної освіти Тернопільщини
У Тернопільській області триває оновлення матеріально-технічної бази закладів фахової передвищої та професійно-технічної освіти в межах урядового проєкту #100майстерень, який реалізується Міністерством освіти і науки України.
Загалом п’ять навчальних закладів регіону отримають фінансування на модернізацію освітніх майстерень. Загальна сума субвенції з державного бюджету становить 30 888 150 гривень.
Кошти буде спрямовано на оновлення навчально-практичної бази таких закладів:
- Державний навчальний заклад «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»;
- Борщівський агротехнічний фаховий коледж;
- Чортківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Олександра Барвінського;
- Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»;
- Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола.
Після модернізації майстерень учні зможуть опановувати затребувані на ринку праці професії, зокрема:
- монтаж і обслуговування систем відновлювальної енергетики;
- аграрні спеціальності (тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва);
- початкова та середня освіта, зокрема мистецького спрямування;
- соціальна робота та консультування;
- машинобудування і механічна інженерія (токар, верстатник);
- автомобільний транспорт (слюсар з ремонту колісних транспортних засобів).
Перші ремонтні роботи планується розпочати найближчим часом. В результаті учні та слухачі зможуть здобувати професійну освіту в умовах, що відповідають сучасним вимогам та потребам економіки.
Проєкт #100майстерень — це інвестиція у майбутнє української молоді, розвиток регіонів та зміцнення економіки через якісну освіту.