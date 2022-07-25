Перетворимо Дністровський каньйон у Дністровський кар’єр?!

ПП «Славутич» (с. Дзвиняч Заліщицької ОТГ Чортківського району) звернулося до Держгеонадр України із заявою про надання спеціального дозволу на користування надрами на ділянці Дністра від с. Устечко до с. Печорна строком на 3 роки. Про це розповідає еколог Олександр Степаненко.

Тобто йдеться про геологорозвідку та видобування піщано-гравійної суміші в руслі Дністра на найбільш цікавій в рекреаційному значенні ділянці: від мосту в Устечку до Печорної. Геологорозвідка планується шляхом буріння свердловин з поверхні баржі за допомогою бурової установки ударно-канатного буріння з обсадкою свердловин трубами через кожні 10 – 50 метрів русла.

Це землі Товстенської та Заліщицької ОТГ Чортківського району, Городенківської ОТГ Коломийського району, Веренчанскої та Кострижівської ОТГ Чернівецького району, що увійшли в склад територій Національного природного парку “Дністровський каньйон” та Дністровського регіонального ландшафтного парку імені Героя України Сергія Дідича” як зона регульованої рекреації.

На берегах річкової долини тут – кілька ділянок, які увійшли до заповідної зони, – каже еколог.

Наразі заява ПП «Славутич» проходить процедури погодження в згаданих тут органах місцевого самоврядування.

Згідно закону «Про оцінку впливу на довкілля» видобування корисних копалин відкритим способом у кар’єрах, а зокрема – видобування піску і гравію на землях водного фонду повинні проходити оцінку впливу на довкілля (ОВД).

Реєстр ОВД у період воєнного стану закритий. Про початок процедур ОВД немає повідомлень…. Починаємо збирати досьє на цей проект, – каже Олександр Степаненко.