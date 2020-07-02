Пільговики приєднаних до Чортківської громади сіл зможуть безкоштовно користуватись громадським транспортом

Вже незабаром пільгову «Карту чортків’янина» зможуть виготовити не лише мешканці міста, але й жителі сіл, що приєдналися до Чортківської міської об’єднаної територіальної громади. Зокрема, мова йде про Росохач, Білу, Скородинці, Бичківці, Горішню Вигнанку та Пастуше.

Наразі картка дає можливість людям, котрі належать до пільгових категорій, безкоштовно скористатись громадським міським транспортом 10 разів протягом місяця. Такі ж можливості матимуть і мешканці приєднаних сіл, втім картка діятиме не лише на міський транспорт, а й на приміські сполучення у межах громади, як-от «Чортків-Росохач» чи «Чортків-Бичківці».

Також у приміських автобусах невдовзі встановлять валідатори, завдяки яким власне і стане можливим впровадження «Картки чортків’янина». Окрім того, через валідатор можна буде оплатити за проїзд звичайною банківською карткою або ж за допомогою Android Pay чи ApplePay, тобто мобільним телефоном.

Нагадаємо, ще у 2018 році Чортківською міською радою було ухвалено «Програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування». Згідно з нею, безкоштовно користуватись громадським транспортом можуть: інваліди війни, учасники бойових дій, чорнобильці 1,2 категорій, інваліди 1 та 2 групи загального захворювання, непрацюючі пенсіонери віком 65 років і більше, реабілітовані особи та воїни ОУН-УПА, а також почесні громадяни міста.

До слова, за 2019 рік на перевезення пасажирів пільгових категорій з міського бюджету витратили 1 млн 557 тис. грн.