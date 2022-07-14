По 200 повісток в день роздають патрулі на Тернопільщині

Кожного дня на Тернопiльщинi працюють патрулi, якi крiм перевiрки документiв та встановлення особи, уповноваженi вручати повiстки.

Щодня на теренах Тернопiльщини, починаючи з 18 червня працює 25 груп.

В перiод з 18 червня до 12 липня у Тернопiльськiй областi вдалося перевiрити понад 15 тисяч осiб.

За цих 25 днiв було виявлено 1376 переселенцiв, якi вчасно не стали на вiйськовий облiк.

Також за цей час на теренах краю вдалося вручити 5100 повiсток, а це по 204 повiстки щодня.