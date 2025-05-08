Податки на захист: Тернопільщина сплатила понад 658 млн грн військового збору

У січні-квітні цього року платники податків Тернопільської області перерахували до державного бюджету 658,4 млн грн військового збору. Це майже у чотири рази більше, ніж за аналогічний період 2024 року – надходження зросли на 490,5 млн гривень.

Таке суттєве збільшення пов’язане, зокрема, зі змінами в податковому законодавстві. Згідно із Законами України від 4 грудня 2024 року № 4113-ІХ та від 10 жовтня 2024 року № 4015-IX, військовий збір тепер зобов’язані сплачувати всі фізичні особи-підприємці, незалежно від групи чи системи оподаткування. Крім того, з 2025 року ставка збору зросла з 1,5% до 5%.

Ці законодавчі новації спрямовані на забезпечення стабільного фінансування оборонного сектора в умовах воєнного стану.

Пам’ятайте! Легальна праця, прозоре декларування доходів та своєчасне виконання податкових зобов’язань сприяють стабільному функціонуванню державних інституцій, зокрема сектору безпеки й оборони. У нинішніх умовах це не лише прояв податкової дисципліни, а й демонстрація громадянської відповідальності та підтримки Збройних Сил України.