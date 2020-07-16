Подоляни — ще одне село на Тернопільщині, якого вже немає

А було воно між Угорськом та Башківцями Шумського району. За спогадами Михайлової С.Д. в селі було близько 60 хат. А ще – школа та окраса села – мурований костел.

У роки Другої світової війни під час польсько-українського протистояння він згорів. Після війни поляки виїхали в Польшу, а українці, згідно тогочасної радянської політики ліквідації хуторів, змушені були покинути свої оселі та розселитися десь по району. Села немає, але є ще люди, які пам’ятають… та світлини, на яких подоляни дивляться на нас повні життєвої наснаги, мрій та планів на майбутнє.

Лариса Колесник