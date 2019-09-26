Потужну рекламу зробив експрем’єр-утікач Микола Азаров патріотичнам іграм на Тернопільщині (відео)

Експрем’єр-міністр України Микола Азаров записав відео, в якому вибухнув обуреннями через дитячу патріотичну гру “Криївка УПА 2019” на Тернопільщині.

Його опублікував один із інформаційних ресурсів окупантів. У ролику зрадник України розповідає фейки про воїнів УПА, а також стверджує, що українських дітей нібито з малих років привчають до вбивств (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, Азаров традиційно зганьбився через свою нездатність говорити українською. Так, він не зміг правильно вимовити слово “криївка”, розповідаючи про гру, що обурила його.