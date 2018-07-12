П’ять унікальностей Чорткова

Чортків – водночас такий простий та такий особливий, із нотками власного колориту, традицій та минувшини.

Поєднання звичного, буденного, та все ж непізнаного, святкового, а головне-рідного! Десятки та сотні людей шукали натхнення саме тут: музиканти, поети, завзяті мандрівники і просто люди, що прагнули знайти ковток свіжих, неповторних емоцій, населяли та відвідували наше місто.

Здавалось, вони їдуть у звичайне, тихе провінційне містечко, а у результаті перед їхніми очима розгорталась ціла епоха.

Тут досі живе дух предків, традицій та звичаїв, тут передаються легенди з уст у вуста та саме тут кожен куточок та кожна стежина, будинок, церква – це пам’ятка славетної історії.

Є багато причин любити Чортків, ще більше – його поважати. Тож давайте у день народження міста, кожен з нас вкотре зрозуміє для себе – чому місто з кращих!

Унікальність №1.

Чортків порівняно зовсім невелике містечко, проте порахуйте та роздивіться скільки тут культових споруд.

Десятки неповторних церков, храмів, старовинний костел та красиві синагоги. Завдяки такому різноманіттю, сюди з’їжджаються паломники із усієї України та навіть із іноземних держав.

Але головне, що кожна споруда має свої таємниці, свою захоплюючу історію, яка ніби записана на фасаді різноманітним декором та прикрасами.

А за інформацією архівів, нам вдалось впродовж року дізнатись неймовірні цікавинки, легенди, бувальщини кожної із них, наприклад, вінчання Богдана Хмельницького в одній із церков чи поява Богородиці на чортківських землях.

Унікальність №2.

Старовинна ратуша Чорткова – одна із найбільших прикрас міста. Переможниця інтернет-рейтингів та найбільш обговорювана своїми легендами споруда міста.

І справді, її історичність, захоплююча розповідь про заснування, нікого не може залишити байдужим.

Ратуша несе у собі неоціненне призначення – цінувати швидкоплинність життя та часу.

Унікальність №3.

Замок Гольських – один із найдавніших замків Тернопілля. Т

ут заховані історії його господарів: такі містичні, та водночас реальні. А ще це красиве місце, що у останні роки послугувало проведенню різних заходів. П

риємно, що у такій атмосфері, люди мають можливість відвідати арт-вечори, вечори поезії, фести та інше. Адже історія, справді, має надихати.

Унікальність №4.

Будинки Чорткова.

Чи не помічали Ви коли-небудь, що прогулюєтесь чи то по маленькій Швейцарії, чи то Польщі, чи Австрії ? Насправді, архітектурні стилі багатьох періодів та країн возз’єднались саме тут, у нашому місті.

Тому кожен будиночок із неповторними дашками, башточками, декорованими фасадами, охайними віконцями – це просто казка для мандрівника чи естета.

А якщо дізнатись історію кожного із цих будинків, то ми помітимо, що тут жили унікальні люди, які займались різною діяльністю, проте дуже сильно любили своє місто.

Унікальність №5.

Люди.

Це по-справжньому один із скарбів Чорткова. Усі різні та неповторні, талановиті, прекрасні, комунікабельні та привітні. Щирі, із широко відкритими очима на світ, подекуди незадоволені, замкнені, та все ж добрі.

Люди у Чорткові – це як маленький вулик, який плідно трудиться день у день.

Так як і у кожній сім’ї, у нашій громаді трапляються і суперечки, і недовіра. Проте, найголовніше, щоб ми ніколи не втратили того вогню, поваги, мудрості, тієї любові до міста, що об’єднює нас усіх.

Чорткове, з днем народження! Велике дякую, що під одним небом ти об’єднав так багато особливостей та красот. А ще велике дякую усім тим, хто завжди небайдужий до свого міста, хто допомагає чи словом, чи ділом, хто славить його перемоги, доблесті, як на теренах рідного краю, так і по Україні чи за кордоном.

Чортків’яни, нам є чим пишатись, тому станьмо добрішими одне до одного!

«Люди, так багато на світі горя, будьте взаємно красивими ! » ( Ліна Костенко).

Оксана Шахова, Чортків.Онлайн