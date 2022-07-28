Рада тимчасово заборонила стягувати борги за комуналку, але це стосується не всіх

Верховна Рада схвалила в цілому закон, який забороняє примусово стягувати борги з певних категорій громадян за житлово-комунальні послуги протягом дії воєнного стану.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

За закон №7531 проголосували 312 народних депутатів. Документ вносить зміни до закону “Про виконавче провадження” і передбачає, що тимчасово, на період дії воєнного стану, забороняється примусове стягнення з фізичної особи заборгованості за ЖКП в громадах, розташованих у районах проведення воєнних дій, або які перебувають/перебували у тимчасовій окупації.

Заборона також стосується осіб, район проживання яких перебуває в оточенні відповідно до переліку Мінреінтеграції, або якщо стягнення здійснюється щодо нерухомого майна, яке було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних дій.

Крім того, дотепер було повністю заборонено на час дії воєнного стану виконання рішень, боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, органи військового управління, військові частини, вищі військові навчальні заклади, установи та організації зі складу Збройних Сил.

Депутати внесли до цієї норми виняток, згідно якого норма не стосується рішень за позовами фізичних осіб про стягнення заробітної плати та грошового забезпечення військовослужбовців.