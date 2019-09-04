Ринок в Чорткові сто років назад: дислокація та ж (фото)

Чортків.City ще в квітні цього року розпочав серію публікацій «Прочитані долі старих будинків Чорткова». Підґрунтям стали матеріали зі сторінки у Facebook активної краєзнавиці Вікторії Пахолюк. Для залюблених у свою малу батьківщину це ім`я постійно на слуху. А її дослідження – то начебто настільна книжка.

Наразі альбом Вікторії «CZORTKOW – Чортків. Ринкова площа» поповнився черговими знахідками. Додалося ще шість нових фото. Власне на всі вони настільки нові, як поновилися джерела.

Наприклад, фото з аукціонного сайту. Родом воно з 1917 року.

Локація та ж, а обличчя інші – містян, що населяли Чортків понад століття назад. Хоча клопоти, схоже, ті самі: ринок.

Ми, теперішні, сьогодні знай нарікаємо, що в середмісті вирує ринок. І що ну ніяк його звідтіля не змістити, ні посунути. Виходить, сто років назад він ще й як вирував там же.

Може, це питання вічне?

Окремі фото засвідчують, що мур від нинішнього приміщення «Лемківської Світлиці» догори переривався східцями на хідник аж двічі.