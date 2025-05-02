Схема на 8 мільйонів: як зникла кукурудза з документів Чортківського комбінату

8,3 мільйона “на вітер”: справу ексдиректора Чортківського хлібокомбінату скерували до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила розслідування щодо ймовірної розтрати державних коштів на Чортківському комбінаті хлібопродуктів. Обвинувальний акт щодо колишнього директора підприємства, начальника дільниці та голови фермерського господарства 1 травня 2025 року передано до суду.

За даними слідства, у жовтні 2018 року посадовці ДП «Чортківський КХП», за попередньою змовою з представником фермерського господарства, оформили фіктивні документи про поставку 2400 тонн кукурудзи. На папері зерно нібито надійшло, а от у реальності — ні. Попри це, з державного бюджету було сплачено понад 8,3 мільйона гривень.

Фігурантам інкримінують підроблення документів та привласнення майна в особливо великих розмірах:

ексдиректору — за ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 ККУ,

начальнику дільниці — за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ,

голові фермерського господарства — за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ.

Нагадаємо, що відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.