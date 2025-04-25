19:12 | 25.04.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Скульптури з лози серед квітучих магнолій: у Кременці відбулася виставка просто неба

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У «Саду магнолій» Кременецького ботанічного саду, де зацвів церсис — рожеве серце весни, відбулася незвичайна виставка під відкритим небом. Художник-дизайнер Василь Петровський разом зі студентами фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка презентували серію скульптур із лози.

Роботи створені в стилі ленд-арт — напрямку, який прагне гармонійно поєднувати мистецтво з природним середовищем. Саме тому організатори вирішили не влаштовувати виставку в традиційному залі, а розмістити плетені скульптури серед розквітлих дерев, зеленої трави й під весняний спів птахів.

«Атмосфера — райська. Ми прагнули, аби наші твори не вибивалися з пейзажу, а навпаки — ставали його продовженням», — поділився автор ідеї Василь Петровський.

Виставка відбулася у четвер, 24 квітня, і зібрала поціновувачів природи, мистецтва та творчості, яка виростає в гармонії з довкіллям.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *