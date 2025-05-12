Сміттєва катастрофа на Збаражчині: стихійні звалища почали зникати

Вісім із дев’ятнадцяти стихійних сміттєзвалищ у Збаразькій громаді повністю ліквідовано. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції у Тернопільській області.

Нелегальні звалища були виявлені під час планових та позапланових перевірок Збаразької міської ради. За результатами обстеження Інспекція направила вимогу до громади щодо усунення порушень відповідно до статті 26 Закону України «Про управління відходами».

Станом на сьогодні з 19 виявлених сміттєзвалищ вісім вже ліквідовано, на решті 11 ділянках тривають роботи з благоустрою територій.

У Держекоінспекції наголошують: викидання сміття у невстановлених місцях є порушенням законодавства і тягне за собою відповідальність. Відповідно до статті 57 Закону України «Про управління відходами», за порушення правил поводження з відходами винні особи можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності. Якщо ж незаконне розміщення сміття спричинило забруднення ґрунту, йдеться також про адміністративну відповідальність згідно зі статтею 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Оскільки переважно винуватців несанкціонованих звалищ встановити складно, обов’язок із їх ліквідації та забезпечення належного поводження з відходами покладається на органи місцевого самоврядування.

В екологічній інспекції закликають громадян дотримуватися правил сортування та викидання сміття, а також повідомляти про факти порушень.