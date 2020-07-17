Сувенір із Чорткова: що може придбати на згадку про місто пересічний турист?

А на вашій домашній поличці є книга про рідне місто? Знаєте, де можна було б купити бодай магнітик чи листівку із пейзажами Чорткова? Ми вирішили провести невеличке дослідження і відшукати сувенірну продукцію у різних крамницях, поставивши себе на місце пересічного туриста. Або ж звичайного мешканця міста, котрий хотів би більше дізнатися про історію краю та найвідоміших архітектурних споруд, повідомляє Чортків.city

Коронакризові гірки

Якщо раніше у вас не було персональної історії, коли прагнули знайти сувенір для знайомих чи принаймні для себе, наприклад, захотіли б прикупити екземплярчик «Світла і тіней чортківських замків», проблеми, здається, й немає. Проте варто такій ситуації виникнути у вигляді туриста, який зупинить вас, попросивши поради, де ж можна щось таки придбати, тоді одразу з’являється багато запитань.

Наш клубочок почав розмотуватися від крамниць. Адже якоїсь окремої, яка б займалася продажем саме сувенірної продукції, у нас поки що немає.

Напевно, вас швидше за все традиційно скерують до «Універмагу». А саме на другий поверх, де й натрапите на кілька крамничок, у яких знайдете красиві магнітики, зокрема на дерев’яній основі, та чашки. З менш очевидних місць – квіткові магазини: «Живі квіти» та «Орхідея». Навпроти костелу у «Півнику», окрім магнітиків та чашок, є ще й блокноти та карти міста.

Фото Вікторії Капустинської

Церковні крамниці теж не пасуть задніх, хоча й не можуть похизуватися різноманіттям продукції. До прикладу, у костелі ми відшукали одногривневі листівки, а також чашки, магніти. Усі продавці, як один, говорять, що COVID-19, як ніщо інше, добре попсував попит на «сувенірку». Туристів стало набагато менше. А поповнювати запаси такого роду товарів поки не вигідно. Тому й не натрапити на щось зовсім несподіване та нове.

Від горнятка до «чукулядки»

Та вихід є. Варто завітати у студію дизайну та друку «Малевич», як усі сумніви випаруються, наче калюжі у 40-градусну спеку. Між іншим, саме у них більшість сходжених мною крамниць замовляють необхідну «туристичну» продукцію.

Не колекціонуєте магнітики із відвіданих міст, ваш друг косим поглядом нагадує, що ще одного горнятка на день народження ваша дружба не переживе? А ви, як відчайдушний фанат Чортківського замку чи Годинникової вежі, ну дуже хочете похизуватися визначними місцинами свого міста, тут точно підшукаєте щось оригінальне.

У студії можна придбати одразу або ж замовити футболки, подушки, календарики, значки, килимки, екоторби, прапори різного розміру, надувні кульки, краватки, нашивки, вироби з дерева, друк на акрилі чи картини на полотні. Та що там, навіть пазли і шоколад для вас персонально виготовлять. Усі фото для принтів тут роблять самостійно. Тож можна не вагатися, що ваша футболка чи то сумка будуть справді унікальними. У студію часто звертаються й гіди, які проводять екскурсії для туристів.

Фото Вікторії Капустинської

Одна на весь Чортків?

Якщо ситуація із «сувеніркою» більш-менш зрозуміла. То де ж книги? – запитаєте ви мене. Оббігавши всі книжкові крамниці Чорткова, у моїй голові промайнула думка: «Час вивішувати білий прапор». Але ще одна спроба – і ось, отримуй.

У кіоску «Інформаційно-туристичний пункт» мені потрапила до рук «Чортківщина», яка й досі залишилася самотньо чекати свого покупця. Адже звідки ж знати, що вона там є, та й ціна на неї вибивається серед скромнішої за кошторисом періодичної преси. Коли цей одиничний екземплярчик знаходить свого покупця, тоді тут закуповують наступну. Єдиним постачальником такого історико-туристичного путівника є автор-упорядник книги Володимир Погорецький. Після 2007 року вона більше не перевидавалася.

Фото Вікторії Капустинської

«Ідея надрукувати книгу виникла спонтанно. Коли працював у газеті «Голос народу», багато подорожував і селами, і містом. Хотілося видати під однією палітуркою книжку, яка була б зосереджена на найцікавіших моментах, об’єктах у Чорткові, та й кожне село району представити у ній. Для написання путівника перечитував старі підшивки районки, щось допитувався у сільських голів. З тодішнім фотокореспондентом Орестом Лижечкою їздили Чортківщиною: він робив фото, а я збирав матеріали», – розповідає Володимир. Та додає, що, якщо була б така потреба – готовий перевидати путівник із доповненнями. А на майбутнє планує створити також книгу-альбом зі старими фото Чорткова та його мешканцями.

Більше видань нагромадила Чортківська центральна бібліотека. Та з усього написаного про місто закинути до корзини для купівлі наразі можна лише «Світло і тіні чортківських замків» Петра Федоришина, яка вийшла у світ минулого року. Її вдасться легко придбати на сайті газети «Вільне життя». У вищезгаданій бібліотеці, до прикладу, цієї книги немає.

Фото Вікторії Капустинської

Приманка для туриста

Мабуть, найкращий вихід для туриста – понишпорити на сайті міської ради у розділі «Туристу». Там вдасться знайти свого гіда та тематичні екскурсії, як от «СпелеоТур» вихідного дня, «Гастроекскурсія із дегустацією автентичних страв», «Етноекскурсії із участю у майстер-класі», «Чортків сакральний», «Єврейська спадщина Чорткова». Якщо надаєте перевагу самостійній розвідці – стане в нагоді буклет «Варто подивитись у Чорткові». В ньому описано 10 найважливіших місць у місті. Музеї, готелі, хостели, ресторани, інформація про туристичні пам’ятки теж до ваших послуг.

«Зараз працюємо над розробкою туристичного путівника, присвяченого 500-річчю Чорткова. Ми не можемо розповсюджувати їх та й будь-яку продукцію, яку виготовляємо, за гроші. Для цього потрібно створювати комунальне підприємство. Наприклад, в інших містах є офіси туризму або туристично-інформаційні центри. Тоді можна було б реалізовувати свою продукцію. Наразі очікуємо створення комунального підприємства «Туристично-інформаційний центр», де гості міста отримували б всю необхідну інформацію», – розповідає начальниця відділу туризму міськради Оксана Свистун. Загалом для зустрічей офіційних делегацій та презентації міста на різних туристичних виставках міська рада створювала спеціальні буклети: «Чортків. Синергія культур», «Welcome to Chortkiv», «Стелеотуризм. Занурення в надра землі». Окрім того, й дерев’яні підставки під горнятка, вирізані за макетом Олега Яриніча (міськрада виграла його у конкурсі проєкту «Цікаве містечко»).

Фото Вікторії Капустинської

Із незвичайного для гостей міста замовляли й годинникову вежу із натурального воску. Приватний підприємець, бджоляр Андрій Павлюк спеціально розробляв відповідну форму для цього.

Фото Вікторії Капустинської

Що цікаво, зараз відділ туризму завершує проєкт «Кишенькове місто» зі створення листівок із доповненою реальністю у форматі 3D. Чортків став другим містом в Україні, яке отримало такі листівки. Нас випередив у цьому Львів. Загалом оцифрували вісім архітектурних пам’яток міста.

Фото Вікторії Капустинської

Що ж, ці листівки – направду незвичайна ідея для Чорткова, вони зроблять впізнаваною його культурну спадщину в Україні. Проте навіть такі ініціативи роблять Чортків привабливішим для туриста. Небанальні сувеніри із видами міста у нас таки можна придбати. Та й зорієнтуватися, щоб встигнути побачити всі визначні місця, навіть без гіда, теж не проблема. А до 500-річчя міста це все буде легше зробити за допомогою навігаційної карти. Засмучують лише полиці книжкових крамниць, які давно не бачили друкованого слова про Чортків. Та, можливо, до круглого ювілею додадуться ще якісь цікаві ініціативи.

А місту єдина точка продажу, яка б розповсюджувала сувенірну продукцію та слугувала б магнітом для туристів, не завадила б.

Вікторія Капустинська,

студентка Львівського національного університету імені Івана Франка