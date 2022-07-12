Тернопіль відмовився від побратимства з білоруськими містами

Тернопіль та Пінськ і Гродно, які у білорусі, вже не є містами-побратимами. Про таке рішення повідомила Тернопільська міська рада.

Угоди про партнерство із зазначеними білоруськими містами були розірвані в односторонньому порядку. Виконавчий комітет міської ради зазначив, що українське місто не може бути партнером та співпрацювати із владою білорусі, яка підтримує російсько-українську війну і надає російським військам свої території для вторгнення в Україну. Водночас комітет наголосив, що розірвання партнерства не означає від відмови від партнерських відносин із самим білоруським народом.