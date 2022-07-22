Тернопільщина готується до опалювального сезону

В осінньо-зимовому періоді 2022/2023 року працюватиме 1277 котелень, у тому числі 70 котелень теплокомуненерго. З них на альтернативних видах палива – 16. До початку опалювального періоду заплановано перевести ще 5 котелень теплокомуненерго на альтернативні види палив, замінити 8 котлів та провести капітальний ремонт/реконструкцію 5 котелень.

Станом на 20 липня рівень підготовки підприємств теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року становить орієнтовно 45 %.

На виконання підготовчих та ремонтних робіт підприємствами теплопостачання використано 9,8 млн гривень із запланованих 19,3 млн гривень (50,8 %).