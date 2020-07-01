«Тернопільська обласна рада завжди буде підтримувати профспілки, які спрямовані на соціальні гарантії та забезпечення прав громадян», – Віктор Овчарук

Профспілки 30 червня провели у Тернополі попереджувальну акцію протесту проти антипрофспілкового законопроєкту.

До протестувальників вийшов голова обласної ради Віктор Овчарук.

– Тернопільська обласна рада працює на засадах захисту громади Тернопільщини. Тому завжди підтримувала і буде підтримувати діяльність профспілок, яка спрямована на соціальні гарантії та забезпечення прав громадян, у тому числі найманих працівників, – наголосив Віктор Овчарук. – Так, на пленарному засіданні ХІІ сесії депутати підтримали звернення, ініційоване профспілками, яке адресоване Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України, щодо неприпустимості ухвалення запропонованого проекту Закону України «Про працю». Сьогоднішнє звернення із вимогами профспілок також буде розглянуте депутатами на пленарному засіданні, яке відбудеться 6 липня».

Такі попереджувальні акції протесту проти антипрофспілкового законопроєкту №2681, урядового закону про працю та інших, які погіршують умови життя і роботи працівників, їх соціальні гарантії, були проведені в усій Україні.