Тернопільські військові передали подяку голові обласної ради Віктору Овчаруку від мешканця Луганщини за допомогу

Великих збитків зазнали жителі Луганщини від пожежі, яку гасили на початку липня вогнеборці різних служб та мирні мешканці.

Тоді вогонь знищив близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовча яма» та 30 житлових будинків у селі Смолянинове Новоайдарського району. Активну участь в ліквідації стихії брали військовослужбовці ЗСУ.

Віталій, котрий з 2014 року допомагає українським захисникам, в одну мить втратив майно, яке здобував упродовж життя, а також те, що успадкував від свого батька. Чоловік – автомобільний майстер. Невеличке СТО, розташоване на подвір’ї, згоріло дотла.

Тернопільські військові побували у Віталія та привезли йому шліфувальну кутову машину (болгарку) та дриль, які передав особисто голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, дізнавшись про лихо, яке спіткало майстра.

Чоловік дружньо зустрів військовослужбовців та висловив свою вдячність за допомогу голові обласної ради Віктору Овчаруку та тернопільським військовослужбовцям.

– Спасибі за те, що не забуваєте. Я дякую тернополянам за такі потрібні мені речі. Вірю, що невдовзі повернуся до своєї улюбленої роботи та допомагатиму надалі нашим хлопцям, – каже луганчанин.

А наші вояки підсумовують: «Пам’ятаймо про людяність, даруймо добро ближнім, і воно повернеться сторицею».

Очільник області наголошує: «Спільними добрими справами ми також закладаємо підвалини взаєморозуміння, а відтак наближаємо перемогу!»