Три лікарні в Тернопільській області нічого не купували за спрощеною процедурою для боротьби з COVID-19

Три лікарні зі списку лікарень для прийому хворих на коронавірус у Тернопільській області взагалі не робили закупівель за передбаченою процедурою звітування для боротьби з COVID-19 у березні-червні: Підволочиська, Бучацька та Скалацька районні лікарні. Про це стало відомо з тексту «Наші гроші. Львів» «COVID-19: Куди пішли «коронавірусні» гроші в Тернопільській області».

Лікарня у Скалаті, наприклад, дуже мало купувала і за іншими процедурами: були дрібні закупівлі медикаментів по 1-5 тис. грн, ремонт вікон і встановлення перегородок. Як пояснив головний лікар Богдан Максимович, лікарня отримувала благодійну допомогу, наприклад, чотири кисневі концентратори, УЗД тощо. «Централізовано ми отримували халати, респіратори, дезінфекційні засоби. Зараз ми маємо засобів захисту на два місяці. Тобто потрібний мінімум є. Маємо потребу в закупівлі апаратів ШВЛ високого класу, над цим і працюємо», – повідомив він.

Підволочиська центральна районна лікарня, як і Бучацька, лише у липні здійснила перші закупівлі. Як пояснив головний лікар Підволочиської лікарні Петро Маховський, лікарня забезпечена і розхідними матеріалами, і лікарськими засобами. «Ми отримували централізовано допомогу і від благодійників, допомагали місцеві компанії. Зараз думаємо над закупівлями діагностичного обладнання і кисневих концентраторів», – каже він.

Крім того, за березень-червень закупівлі ще семи лікарень, визначених для прийому хворих на коронавірус, не перевищували 0,5 млн грн (детальніше дивіться на графіку).

Протягом періоду, який ми аналізували, беззаперечним лідером за сумою замовлень є Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги, яка опублікувала договорів на понад 16 млн грн. Левову частку замовлень лікарні, а це 9,9 млн грн, поділили між собою чотири компанії, і всі вони постачали дороговартісне обладнання.

Решта лікарень за сумою замовлень далекі від «швидкої». На другому місці – Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня, яка приймає хворих на коронавірусну інфекцію, – 5,8 млн грн. Після цієї двійки лідерів виділяється ще Монастириська центральна районна лікарня та лікарня №3 в Тернополі, чиї суми замовлень 4,5 та 4,2 млн грн.