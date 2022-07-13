У Бережанській громаді оголошено триденну жалобу за загиблими Героями

З 13 по 15 липня 2022 року на території Бережанської міської територіальної громади оголошено триденну жалобу за загиблими на війні нашими земляками-військовослужбовцями: солдатом Василем Гайовим, молодшим сержантом Андрієм Поливаним, солдатом Юрієм Грішаєвим.

У зв’язку із жалобою упродовж трьох днів на адміністративних будівлях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій має бути приспущений Державний Прапор України з чорною стрічкою.